My Forex Funds er et finansieringsprogram som gjør det mulig for tradere å handle med større kontoer. Vi gir tradere en mulighet til å tjene penger uten å risikere noen av sine egne penger mens de handler. Vi har kontoer fra $10k til $100k, og hver konto har forskjellige månedlige abonnementer. I tillegg til grunnleggende opplæring, lærer programmet vårt også handelsmenn å handle med et mål og en strategi i tankene. Hvis du liker å gamble eller handle for "handelens skyld", så er dette programmet kanskje ikke noe for deg.

Nettside: myforexfunds.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet My Forex Funds. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.