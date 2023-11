Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) bidrar til å forbedre forutsigbarheten og kvaliteten på implementeringer ved å forenkle og standardisere implementeringsprosessen. LCS er en Microsoft Azure-basert samarbeidsportal som gir et samlende, samarbeidsmiljø sammen med et sett med regelmessig oppdaterte tjenester som hjelper deg med å administrere applikasjonslivssyklusen til implementeringene dine. Målet med LCS er å levere riktig informasjon, til rett tid, til de rette personene og bidra til å sikre repeterbar, forutsigbar suksess med hver utrulling av en implementering, oppdatering eller oppgradering. Ved å tilby et samarbeidsarbeidsområde som kan brukes av både kunder og partnere, hver for seg og sammen, muliggjør LCS tettere samarbeid, hjelper til med å fremskynde implementeringer og reduserer tid til verdi.

Nettside: lcs.dynamics.com

