Monnify er en betalingsgateway for bedrifter til å akseptere betalinger fra kunder, enten på gjentakende eller engangsbasis. Monnify tilbyr en enklere, raskere og billigere måte for bedrifter å få betalt på sine nett- og mobilapplikasjoner ved å bruke praktiske betalingsmåter for kunder med de høyeste suksessratene som kan oppnås i Nigeria. Du kan samle inn betalinger fra kundene dine via kort og kontooverføringer på din nettplattform ved enkelt å integrere vår nett-SDK. Monnifys mobile SDK lar deg motta kort- og kontooverføringsbetalinger fra kundene dine i appen. Våre godt dokumenterte API-er gir deg alt du trenger for å bygge dine tilpassede prosjekter og produkter. Ved å bruke Monnify kan kundene dine betale til deg på nettstedet eller appen din ved å starte en enkel interbankoverføring ved å bruke USSD, nettbank eller mobilbankappen deres. Monnify lar deg motta betalinger via debetkort på nettet, samtidig som du tilbyr de mest konkurransedyktige transaksjonsgebyrene som kan oppnås.

Nettside: monnify.com

