Microanalytics is a simple, clean, user-friendly website analytics tool. Fully compliant with GDPR, PECR and CCPA. Created and hosted in the EU, powered by renewable energy.

Nettside: microanalytics.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Microanalytics. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.