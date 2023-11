Micro Focus er en av verdens største programvareleverandører for bedrifter, og leverer virksomhetskritisk teknologi til mer enn 40 000 kunder over hele verden. Med en bred portefølje underbygget av et dypt utvalg av avanserte analyser, hjelper selskapet kunder med å drive og transformere virksomheten sin. Dette gjør dem i stand til å tilpasse seg utviklende markedsforhold og effektivt konkurrere i den digitale økonomien på lang sikt. Micro Focus gjør dette ved å levere løsninger som bygger bro mellom eksisterende og nye teknologier for å beskytte IT-investeringer. Det er High Tech, Low Drama.

Nettside: microfocus.com

