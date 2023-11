MakerCase er en nettbasert applikasjon for design av bokser eller prosjektkasser for laserkuttere og CNC-rutere. MakerCase kjører i en nettleser og genererer automatisk en blåkopi for skjæring basert på brukerspesifikasjoner. Brukeren legger inn ønskede boksdimensjoner og materialtykkelse, og MakerCase genererer automatisk en tredimensjonal modell av boksen som kan roteres fritt. MakerCase lar brukere lage bokser med flate kanter eller sammenlåsende kanter ved hjelp av fingerskjøter. MakerCase kan også generere åpne og lukkede bokser. Når boksdesignet er fullført, flater MakerCase ut den tredimensjonale modellen til blåkopi og genererer en SVG- eller DXF-fil som kan sendes direkte til en laserkutter eller CNC-ruter. For skjæring kan MakerCase kompensere for snitt- eller laserstrålebredden eller legge til hundebensfileter på innvendige hjørner for CNC-ruting.

Nettside: en.makercase.com

