IPaidThat er en programvare som bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å samle alle fakturaer automatisk i postboksene. Hvis noen av dem ikke sendes til en postboks, vil programvaren finne dem på leverandørens nettsteder. Den importerer også bankvirksomhet, for å sammenligne data og se om alt stemmer. Mangler et underbyggende dokument, sendes varsel. En mobilapp er også tilgjengelig for å skanne og importere utgiftskontoer ved å ta et bilde.

Nettside: ipaidthat.io

