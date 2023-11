Har du noen gang prøvd å google etter en positur eller bedt vennen din posere for kunstverket ditt? Da bør du laste ned og prøve Magic Poser! Magic Poser er den ledende appen for å posere 3D-karakterer, lage 3D-scener og sette opp fantastiske lyseffekter. 12+ millioner kunstnere bruker appen vår for å tegne bedre og raskere. Begynn å lage positurer i løpet av minutter på dine mobile enheter i dag! Magic Poser er ekstremt brukervennlig og kraftig. En må-ha-app for figurtegning, illustrasjon, tegneserier, storyboarding, konseptkunst, skulptur, treningsinstruksjoner og mer!

Nettside: magicposer.com

