Livedrive er en prisvinnende skylagring og online backup-løsning for bedrifter, forbrukere og forhandlere. Selskapet ble grunnlagt i 2008 av Andrew Michael og har vokst til å bli en av verdens ledende skylagringsvirksomheter. Organisasjonen leverer skylagringstjenester til mer enn 500 000 betalende kunder globalt og har vunnet en rekke priser fra teknologipressen, inkludert Computer Active Best Online Backup Buy It-prisen og Web User Gold Award. Livedrive tilbyr virkelig ubegrenset online backup og skylagring. Tjenesten legger til en ny stasjon til hjemme- eller kontordatamaskinene dine, slik at du kan lagre dataene dine sikkert online og få tilgang til filene dine fra hvor som helst. Vår funksjonsrike nettportal gir deg tilgang til filene dine mens du er på farten, slik at du kan redigere Office-dokumenter og bilder, eller spille av musikk og filmer direkte fra nettleseren. Livedrive tilbyr også en gratis app for iPhone, Android og iOS som lar deg få tilgang til filene dine fra hvor som helst og når som helst. Livedrive er tilgjengelig for forbrukere, forretningsbrukere og forhandlere.

Nettside: www2.livedrive.com

