Lithic gjør det enkelt å lage betalingskort for å aktivere og kontrollere utgifter. Designet for utviklere, Lithics tilgjengelige byggeklosser reduserer tiden til markedet, låser opp nye inntektsstrømmer og skalerer med virksomheten din i utvikling. Enten du oppretter betalingskort for kundene dine, optimerer operasjoner i backoffice eller forenkler utbetalinger, gjør Lithic det enkelt å starte uten å gå gjennom lange MSAer eller salgsdemoer. Prissettingen er enkel, uten dyre månedlige avgifter.

Nettside: lithic.com

