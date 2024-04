# Instagram Bio har en grense på én lenke, LINKTUBE løser det permanent og lar deg legge til flere lenker i INSTAGRAM BIO. LinkTube er din personlige landingsside som enkelt kan generere trafikk, synlighet og engasjement for alt innholdet ditt. Til syvende og sist er LinkTube en ett-klikks gateway for alt innholdet ditt for å drive massive handlinger som visninger av YouTube-videoer, e-postabonnementer, sidevisninger for blogger, øke salget for nettbutikker eller øke følgerne for sosiale mediehåndtak. En høy engasjerende destinasjonsside på LinkTube gjør deg mer synlig på tvers av alle nettplattformer som ytterligere fører til den fenomenale økningen i rekkevidde på nettet. På denne måten hjelper LinkTube med å fange flere øyne for dine sosiale kanaler sammen med et uutnyttet trafikkpotensial. Mens LinkTube skaper en mulighet for deg til å lage en fullstendig personlig landingsside som tilbyr deg å legge til så mange lenker du kan i én enkelt URL. Dette betyr at med et enkelt klikk kan fansen din se alt det lovende innholdet ditt, viktige notater, nylig lanserte videoer eller podcaster, nylige blogginnlegg. På samme side kan du også vise frem nettbasert virksomhet, nylig lanserte produkter eller tjenester. Og du kan ta følgerne dine til de andre sosiale mediehåndtakene dine gjennom smartsiden. Så ved å bruke LinkTubes smartside skaper du en mulighet til å se det maksimale innholdet ditt foran folk med bare et enkelt klikk!

