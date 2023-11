LINE WORKS er et verktøy som gir all kommunikasjon du trenger for arbeidet i én app, inkludert LINE-chatten og frimerkene, samt en kalender og adressebok. Hvert firma, organisasjon eller team kan registrere og bruke LINE WORKS, og den første personen som starter LINE WORKS kan legge til/invitere medlemmer til å starte kommunikasjon. Med LINE WORKS kan mennesker av ulike generasjoner og IT-erfaring kommunisere smidigere, uavhengig av bedriftens størrelse, type bransje eller type jobb ! Business chat: LINE WORKS er et verktøy som lar deg fullføre all kommunikasjon som er nødvendig for arbeid i én app, inkludert den kjente chatten og frimerkene fra LINE, samt en kalender og adressebok. Hver bedrift, organisasjon eller team kan registrere og bruke LINE WORKS, og kommunikasjonen begynner når den første personen som åpner LINE WORKS legger til/inviterer medlemmer. Med LINE WORKS kan du legge til rette for kommunikasjon mellom mennesker av ulike generasjoner og IT-erfaring, uavhengig av bedriftsstørrelse, bransje eller yrke!

Nettside: line.worksmobile.com

