relay er en plattform for matching av etterfølgere for bedrifter som forbinder selskaper som leter etter etterfølgere med folk som ønsker å ta over. Ved åpent å rekruttere etterfølgere kobler vi sammen uventede parter og skaper nye møter og verdier.

Nettside: relay.town

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Relay リレイ. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.