Lidl Latvija

Lidl er et av de største dagligvareselskapene i Europa og verden, som som en del av "Schwarz"-gruppen er basert i Tyskland, Nekarzulm. Høyeste kvalitet til lavest mulig pris - det er ledetråden til "Lidl". Lidl Latvia Lidl Stiftung & Co. KG er en tysk internasjonal lavprisforhandlerkjede som driver over 11 000 butikker over hele Europa og USA.

Nettside: lidl.lv

