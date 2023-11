Legalstart.fr lar deg administrere dine juridiske behov på nettet: opprette et selskap eller en forening under loven fra 1901, registrere et varemerke, finne en advokat osv. Fransk leder innen Legaltech, Legalstart lar gründere administrere alle sine juridiske behov selv: opprette en bedrift, registrere et varemerke, utarbeide en arbeidskontrakt eller til og med få tilbake en ubetalt faktura.

Nettside: legalstart.fr

