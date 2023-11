et profesjonelt nettverk kun for de øverste 1 % kvinnene. 10 000+ kvinner utvider nettverket sitt, gjør karrierebevegelser, søker partnerskap, bygger et publikum og får nye venner. kommer snart - søk på toppjobber.

Nettside: leap.club

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet leap.club. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.