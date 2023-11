Lalamove er den ledende leverings- og budtjenesteleverandøren samme dag og varebilutleie i Hong Kong. Mobilappen vår kobler sammen sjåfører umiddelbart for å tilby on-demand-tjenester med bare ett klikk. Våre sjåførpartnere driver et stort utvalg kjøretøy inkludert lastebiler, varebiler og motorsykler for leveringer av nesten hva som helst av alle størrelser.

Nettside: lalamove.com

