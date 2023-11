Sørg for at regningene dine er betalt slik at du kan fokusere på resten. Hold orden ved å spore forbruket ditt, og planlegg på forhånd ved å forutsi kontantstrømmen og kontosaldoen. Betal ned gjelden din. Bruk balanserapporten vår for å se hvor lang tid det vil ta deg å gjøre det, og for å fange eventuelle røde flagg måneder før noe blir et problem. Mens de fleste budsjetteringsapplikasjoner fokuserer på tidligere utgifter, kan du med Kualto fokusere på fremtiden din ved å projisere start- og sluttsaldoen din hver uke. Du har råd til mer enn du tror. Med vår prognosetilnærming kan du se hvor mye du kan bruke, og når du kan bruke det! Se konsekvensene av beslutningene dine før du tar dem. Lek med "hva hvis"-scenarier slik at du kan ta de riktige valgene. Vet alltid hva som kommer. Bruk transaksjonsstatuser for å holde styr på hva som fortsatt forfaller, og hva som er betalt. Betal i tide. Motta påminnelser slik at du vet når regninger forfaller, unngå forsinkelsesgebyrer og betal ansvarlig. Kualto er som en krystallkule som forteller deg hvor mye penger du vil ha når som helst, ikke bare i slutten av måneden. Din Kualto-konto kan nås via appen eller med en nettleser. Du trenger ikke å synkronisere eller sikkerhetskopiere noe. Få tilgang til dataene dine fra hvor som helst.

Nettside: kualto.com

