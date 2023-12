Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Krishna.com med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Krishna.com er et nettsted som handler om Krishna, brakt til deg av BBT Online Ministry Inc, en ideell organisasjon med det formål å dele læren til Lord Krishna på Internett, og betjene de ulike behovene og interessene til studenter, lærere , lærde, åndelige søkere, det hinduistiske samfunnet, hengivne og alle andre som er interessert i praktisk åndelig liv. Informasjonen som presenteres på Krishna.com er basert på hellige tekster, inkludert Bhagavad-gita, Srimad-Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita og relaterte Vaishnava-skrifter, oversatt fra sanskrit og bengali med forseggjorte kommentarer av vår åndelige mester Hans guddommelige nåde A.C. Bhaktivedanta Swami, Pravaktivedanta Swami. Grunnlegger-Acharya av International Society for Krishna Consciousness. Vi legger også til rette for internettdistribusjon av åndelig litteratur utgitt av Bhaktivedanta Book Trust (BBT). Våre åndelige prinsipper og forskrifter er de fra International Society for Krishna Consciousness, oppsummert i syv formål.

