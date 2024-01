Alternativer - Kluster

MeetRecord

meetrecord.com

MeetRecord hjelper salgsteam med å få dyptgående innsikt i kundesamtaler for å akselerere avtaleflyt og automatisere coaching. Finn mønstre for å akselerere avtaleflyt -- Evaluer individuelle salgsanrop eller analyser samtaler på tvers av team for å oppdage mønstre for å avslutte avtaler raskere, hv...