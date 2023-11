KIRI.ART ("SD-MUI") er en WEB UI-frontend for Stability.AIs stabile diffusjon. Fokuset er et enkelt, null oppsett, mobil-først-grensesnitt som er enkelt å dele med venner. Det er gratis programvare med åpen kildekode ("FOSS") utviklet av fellesskapet. Den kan brukes her umiddelbart med gratis og betalte kreditter, kjøres gratis på din egen datamaskin (hvis du har en passende GPU) eller veldig billig via banana.devs serverløse GPU-sky. Bli involvert i GitHub-prosjektsiden vår og la oss bygge noe fantastisk sammen.

Nettside: kiri.art

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Kiri.Art. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.