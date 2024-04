Kickstart Instagram-følget ditt og konverter følgerne dine til kunder. Kicksta forbinder deg med menneskene som elsker det du gjør, og Kicksta utmerker seg i å hjelpe deg med å tjene penger på disse relasjonene – på en stor måte – på Instagram. Kickstas tilpassede kampanjer får disse menneskene til å være en del av din ideelle målgruppe – det vil si folk som er interessert i å kjøpe fra bedriften din. Kicksta forstår at det er mer å nå folk i Instagram-verdenen enn bare et stort antall følgere. Kicksta sørger for å gjøre ting på den riktige måten, den relevante måten -- målretting mot de riktige søkeordene, menneskene og hashtaggene for å sikre at markedsføringstiltakene dine lykkes. Kickstas engasjementsprosess inkluderer Research, Targeting, Outreach og Engagement Analytics – så vel som Kickstas unike Influencer Marketing-tilbud – for å identifisere målfølgerne dine, skalere og øke det relevante følgernettverket eksponentielt, og konvertere følgerne dine til dollar. Det betyr at en ny markedsføringskanal låses opp og flere samtaler om merkevaren din, samtidig som du genererer merkevarebevissthet og verdi på et nivå som er mye høyere enn du er nå – alt uten at du har gjort noe med benarbeidet.

