Kavout Chat er en kunstig intelligent forskningsassistent designet for å lette smartere investeringsbeslutninger. Det fungerer som et verktøy som brukes av investorer for å avdekke potensielle høyavkastende aksjemarkedsmuligheter. Denne plattformen er ekspansiv og dekker ulike sektorer av aksjemarkedet, inkludert, men ikke begrenset til, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones og Russell 1000. Utover individuelle aksjer, inkluderer Kavout Chat også data om en rekke ETFer på tvers av en rekke kategorier som energi, helsevesen, informasjonsteknologi og mer. For enkel tilgang til brukerne inkluderer Kavout Chats plattform også funksjoner for pålogging og registrering, inkludert alternativer for å fortsette med Google for en mer sømløs brukeropplevelse. Bortsett fra å tilrettelegge for samtaler om potensielle muligheter, opprettholder plattformen også en omfattende database over aksje- og ETF-flyttere, som gir innsikt om toppvinnere, topptapere, samt aksjer ved deres 52-ukers høye og laveste nivå. Alle disse funksjonene er designet for å gi robust og tilgjengelig investeringsanalyse for å hjelpe brukere med å identifisere deres neste vinnerinvestering.

Nettside: kavout.com

