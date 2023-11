KHN (Kaiser Health News) er en nasjonal redaksjon som produserer dybdejournalistikk om helsespørsmål. Sammen med Policy Analysis and Polling er KHN et av de tre store driftsprogrammene ved KFF (Kaiser Family Foundation). KFF er en begavet ideell organisasjon som gir informasjon om helsespørsmål til nasjonen. KHN rapporterer om hvordan helsevesenet – sykehus, leger, sykepleiere, forsikringsselskaper, myndigheter, forbrukere – fungerer. I tillegg til denne nettsiden publiseres historiene våre av nyhetsorganisasjoner over hele landet. Siden vår har også daglige sammendrag av viktige helsenyheter.

Nettside: khn.org

