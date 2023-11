IRL er stedet for sosiale meldinger! Følg vennene dine, bli med i grupper du forholder deg til, og chat! IRL superlader ditt sosiale liv! IRL er en av de beste sosiale appene, og den er tilgjengelig via alle enhetene dine. Venner - Følg alle vennene dine på IRL! Chat med dem og se hendelsene de er interessert i. Bruk den til å oppdage hva du kanskje har gått glipp av og planlegg noe å gjøre! Grupper – Lag grupper rundt interessene dine og oppdag folk som har samme interesser som deg. Få nye venner, eller kom nærmere noen du kjenner fra før. Grupper kan være offentlige eller private, du bestemmer selv hvem som blir med. Begivenheter – Begivenheter du oppretter og blir med i, blir lagt til IRL-kalenderen din slik at du kan administrere de travle dagene dine. Lag arrangementer og inviter gruppene dine, gjør det enkelt å planlegge for klubber og aktiviteter! Bursdagsfester på IRL er alltid morsommere. Chat - Chat om grupper og arrangementer, lag avstemninger og send gifs! Chat med klubber, venner, skolegrupper eller familie. Ta en prat med 2, eller bli en del av en verdensomspennende chat! Chat mer sammen. Finn ut hvorfor Apple kalte oss "Vår favoritt" i sosiale medier og oppgrader livet ditt i dag ;)

Nettside: irl.com

