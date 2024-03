Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Intract med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Intract er en Web3 Analytics Suite for å utvide Web3-prosjekter og fellesskap. Intract leverer skybasert Web3 Marketing-programvare som gjør det mulig for prosjekter og fellesskap å skaffe medlemmer gjennom datastøttet markedsføringsinnsikt. Plattformen vår inkluderer produkter for fellesskapstilgang, service og markedsføringsadministrasjon som starter gratis og skaleres for å møte dine Web3-vekstbehov – uansett skala – pre-token eller post-token. ✅ On Chain Analytics ✅ Token Gating ✅ Web3-brukerattribusjon ✅ Kampanje-RoI-sporing ✅ Persona-oppretting for brukere og kunder ✅ Konverteringssporing ✅ Ny brukeridentifikasjon ✅ Wallet Networth-gjenkjenning

Nettside: intract.io

