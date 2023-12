IntelliTrans’ dokkedørplanleggingsverktøy, DockMaster℠, er en SaaS-basert applikasjon som gir sanntidssynlighet som er nødvendig for å gjøre planlegging av dokkeavtaler enklere og mer nøyaktig. Ved å bruke DockMaster kan avsendere og transportører forbedre kommunikasjonen og redusere feil, forbedre arbeidsplanleggingen og bruke rapporteringsverktøy for å måle ytelse. Avsendere bruker DockMaster til å planlegge henting og levering av sine utvalgte transportører, og dirigerer dem til en forhåndstildelt laste- eller lossedør. Og transportører kan planlegge dokkeavtaler raskt og enkelt via DockMaster uten å måtte foreta tidkrevende telefonsamtaler. • Automatisk eller interaktiv planlegging (ditt valg) • Effektiv synlighet og kommunikasjon i sanntid • Tilpasning av forretningsregler • Syklustid og andre typer ytelsesrapportering • Konfigurer en avtalebok for et hvilket som helst sted på minutter basert på det stedets forretningsregler o 2 dører eller 200 dører o 4 timer per ukedag eller 24 timer/7 dager i uken • Tillat transportører å planlegge direkte fra nettleseren eller kreve godkjenning for den forespurte avtalen • Tillat intern eller intern synlighet av lastestatus – en velsignelse for kundens selv- tjeneste • Bruk planlegging som en del av en omfattende IntelliTrans TMS-løsning, eller bruk den som en frittstående • Bruk utgående og påfølgende inngående planlegging for å gi forhåndsvarsling og bevis for levering opp og ned i forsyningskjeden

Nettside: intellitrans.com

