Intelifi er et akkreditert bakgrunnssjekkfirma som betjener bakgrunnssjekker for ansettelse over hele landet til 10 000+ selskaper, inkludert bemanningsbyråer, helsetjenester og menneskelige ressurser. Vår proprietære programvare, EMERGE, er i sin femte generasjon og har blitt en ledende programvare for screening før ansettelse i bransjen. Med over 40 ulike dataleverandører, flere ATS-integrasjoner og et sterkt team av seniorutviklere, har Emerge blitt anerkjent av PBSA som en ledende leverandør av bakgrunnsscreening.

Nettside: emerge.intelifi.com

