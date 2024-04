Ideta tilbyr en plattform uten kode som lar bedrifter enkelt lage samtaleassistenter på en rekke kommunikasjonskanaler som nettsider, sosiale medier, direktemeldingsapper og mer via API. Løsningen gjør opprettelsen av chatbots og bruken av AI tilgjengelig for alle. IDEATAS TJENESTER * En chatbot-byggerplattform uten kode * Et verktøy for fellesskapsstyring * Et team til din tjeneste for å lage dine samtaleassistenter * Et 5 dagers opplæringskurs om samtaleemner og opprettelsen av din første bot IDEATAS MERVERDI Idetas plattform er den eneste som er samarbeidende, multi-NLP, skalerbar, i SaaS (eller på premiss) som lar deg lage chatbots som er personlig tilpasset, tilkoblet, flerkanals og tilgjengelig. IDEATAS REFERANSER * Store kontoer som ESCP Business School, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, Brandt group... * SMB-er som trenger å tilpasse og automatisere tjenestene sine i samtaleform I følge Salesforce og Gartner tror 77 % av forbrukerne at chatboter vil endre forventningene deres til bedrifter i løpet av de neste 5 årene, og 50 % av bedriftene vil bruke mer på chatboter enn på å utvikle mobilapplikasjoner i 2021.

