iCrowdNewswire ble grunnlagt i 2015 av et team av tidligere toppledere fra Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones og andre ledende finans- og bedriftsnyhetsorganisasjoner. Med tusenvis av pressemeldinger publisert og distribuert daglig, er konkurransen på en all-time high. iCrowdNewswire skiller seg fra konkurrentene ved å forbedre tradisjonelle utgivelsestjenester, legge til premium- og nisjedistribusjonsfunksjoner med de nyeste AI-teknologiene, geografisk og demografisk målretting, AI-baserte oversettelser, kuratert e-postdistribusjon, levering til premiumdatabaser og ytterligere distribusjon gjennom digitale stemmeassistenter som Amazon Alexa for å nå publikum direkte, øke merkevarebevisstheten din umiddelbart og forbedre konverteringene dine. Med våre innovative, brukervennlige produkter kan du forsterke rekkevidden til pressemeldingen din. ReleaseLive fra iCrowdNewswire revolusjonerer tradisjonell pressemeldingsdistribusjon ved å legge inn annonsedrevet distribusjon drevet av Google, Taboola, Facebook, Instagram og LinkedIn for å øke utgivelsen din. iCrowd markedsfører utgivelsen din effektivt, og kombinerer betalt distribusjon av sosiale og digitale medier for å ta utgivelsen til nye høyder og levere målrettet avkastning med reell analyse av kampanjen din som gir handlingskraftig rapportering.

