Bla gjennom de beste jobbsøkesidene i én app og lagre jobber med ett trykk. Lagre og spor alle jobbene dine i Huntr-tavlen. Flytt jobber på tvers av stadier og vet hvor du står med hver mulighet. Hold styr på viktige datoer som intervjuer, tidsfrister og tidssensitive oppgaver. Legg til jobbsøkerelaterte oppgaver og notater. Visualiser jobbene dine på et kart. En nettleser for jobbsøking: Huntr lar deg velge dine favorittjobbsøkesider, og bla gjennom dem alle i én app med ett søk. Finn et jobbinnlegg du liker og lagre det på Huntr-tavlen med ett enkelt trykk. Kraftig jobbsporingsverktøy: Spor alt du trenger å vite om jobbmulighetene dine. Legg til oppgaver, notater og viktige hendelser som intervjuer, frister og tilbud. Lagre postings-URL, stillingstittel, lønn, plassering, firma og mer.

Nettside: huntr.co

