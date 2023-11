HRMatrix er en online HR-administrasjonsløsning med en innebygd Automated AI Recruitment Bot. HRMatrix-talende intervjurobot har den toppmoderne AI innebygd for å forenkle intervjuprosessen. Den kan brukes som et foreløpig verktøy for bedre beslutninger i ansettelsesprosessen. HRMatrix nett- og mobilapp strømlinjeformer ansattes livssyklus fra ansettelse til pensjonisttilværelse. Planlegg en demo for å se det fungere!!

Nettside: orblogic.com

