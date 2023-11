Holded er en programvare for forretningsadministrasjon for moderne selskaper. Øk salget, reduser utgiftene og spar tid når du administrerer alle deler av virksomheten din fra én enkelt plattform. Holded gir deg alle verktøyene du trenger for å ta bedre forretningsbeslutninger. Fakturering, regnskap, CRM, team, prosjekter og inventar, alt du trenger på ett sted. Ta kontroll og synkroniser alle forretningsfunksjonene dine sømløst med Holded. Begynn å bruke denne verdensklasses sky-ERP i dag!

Nettside: holded.com

