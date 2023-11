Hong Kong - Uavhengig bussvarsel HK Bus ETA Den annonsefrie bussvarslingsstasjonen integrerer ankomstprognosene til KMB, New World First Bus, Citybus og New Lantau Bus Grensesnittet er tydelig og direkte, og streber etter å la brukere raskt få den informasjonen de trenger. En annonsefri buss-ETA-side for Hong Kong, med ankomsttider fra KMB, NWFB og LNB. Med et rotfritt brukergrensesnitt som lar deg få det du trenger, raskt.

Nettside: hkbus.app

