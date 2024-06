Dine kunder og potensielle kunder ignorerer dine legitime forretningsanrop fordi de ser et ukjent nummer – og de vet ikke at det er deg. Hiya Connect Branded anrops-ID lar selskaper vise virksomhetsnavnet sitt på utgående anrop til over 400 millioner mobiltelefoner over hele verden, inkludert 97 % av det amerikanske mobilmarkedet. Veksten av spam, svindel og svindel har svekket tilliten til talekanalen. 87 % av forbrukerne vil ikke svare på et anrop når de ser et ukjent nummer på skjermen. Denne manglende evnen til å effektivt nå kunder via telefon eroderer kundetilfredsheten og -bevaringen - og til slutt bunnlinjen. Merket anrops-ID lar bedrifter kontrollere hvordan deres utgående anrop vises på anropsmottakernes enhet etter hvert enkelt telefonnummer. Skap bedre kundeopplevelser og optimaliser utgående anropsoperasjoner ved å legge til identitet til de utgående anropene dine med Hiya Connect-merket anrops-ID.

Nettside: hiya.com

