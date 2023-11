HireMojo er en ansettelsesautomatiseringsplattform som ikke bare dekker alle ATS-funksjoner, men som bruker AI, Big Data og roboter for å automatisere mange av de manuelle administrasjonsprosessene som er involvert i ansettelser, slik at du og teamet ditt kan fokusere på de menneskelige delene av ansettelsen, som intervjuer , utvide tilbud og forhandle leieforholdet. Vi har også lagt til muligheten til å la en vurdert, kontrollert rekrutterer på toppnivå håndtere hele ansettelsesprosessen for deg til en brøkdel av det du ville brukt på et byrå.

Nettside: hiremojo.com

