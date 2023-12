Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Hackaday med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Ferske hacks hver dag. Hackaday serverer ferske hacks hver dag fra hele Internett. Våre lekne innlegg er gullstandarden innen underholdning for ingeniører og ingeniørentusiaster. Vi tar tilbake begrepet "Hacking" som har blitt forsuret i offentligheten. Hacking er en kunstform som bruker noe på en måte som det opprinnelig ikke var ment. Denne svært kreative aktiviteten kan være svært teknisk, rett og slett smart, eller begge deler. Hackere soler seg i glansen av å bygge den i stedet for å kjøpe den, reparere den i stedet for å kaste den, og plyndre søppelbøttene deres for nye prosjekter hver gang de kan stjele noen få øyeblikk unna. Forsiden vår er en blanding av hacks fra hele samfunnet, så vel som vårt eget originale innhold. Vi streber etter å fremme fri og åpen utveksling av ideer og informasjon. Vi utdanner de som nettopp lærer hackekunsten, og gir inspirasjon til de erfarne veteranene. Ikke vær sjenert; hvis du vil vise frem prosjektet ditt, eller har funnet noe kult av noen andre som fortjener å dele, send oss ​​en lenke!

