Gupshup.io er den ledende samtaleskyen for markedsføring, handel og støtteautomatisering. Gupshups automatiseringsløsninger gjør det mulig for over 45 000 merker over hele India, Latin-Amerika, Europa, Sørøst-Asia, Midtøsten og USA å levere bedre kundeopplevelse og økte inntekter samtidig som du sparer kostnader. Citibank, Akzo Nobel, Khan Academy, Unilever, MPL, Netflix, Flipkart og Ola er noen av deres ledende kunder. Med ett enkelt meldings-API for 30+ kanaler på tvers av tale, tekst og chat, sender Gupshup Conversation Cloud over 10 milliarder meldinger per måned.

