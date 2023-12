Google Alerts er en tjeneste for gjenkjenning og varsling av innholdsendringer, som tilbys av søkemotorselskapet Google. Tjenesten sender e-post til brukeren når den finner nye resultater – for eksempel nettsider, avisartikler, blogger eller vitenskapelig forskning – som samsvarer med brukerens søkeord(er). I 2003 lanserte Google Google Alerts, som var resultatet av Naga Katarus innsats. Navnet hans er på de tre patentene for Google Alerts. Google rapporterte at systemet ikke fungerte som det skal i 2013: "vi har noen problemer med at varsler ikke er så omfattende som vi ønsker". Tjenesten er imidlertid fortsatt operativ og fullstendig tilgjengelig over hele verden. Google Alerts fortsatte å møte kritiske ytelsesproblemer og midlertidig regional utilgjengelighet, men Googles tekniske støtte har klart å løse de rapporterte problemene fra brukere på det offisielle forumet. Indeksering er et begrep kjent i SEO-fellesskapet når Google sender ut robotene sine for å gjennomsøke et nettsted og siden legges til i databasen deres og kommer opp når en bruker skriver inn et bestemt sett med nøkkelord. DigitalGov sier det på denne måten, "Hvis nettstedet er optimalisert riktig, vil Google og andre søkemotorer spidere og indeksere sidene og deres respektive søkeord, slik at regjeringens nettsted kan vises høyt på søkemotorer når en bruker søker etter relatert informasjon. "

