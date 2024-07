Gnod er et AI-basert verktøy som har som mål å hjelpe brukere med å oppdage nytt innhold innen ulike felt som musikk, kunst, litteratur, filmer og produkter. Plattformen bruker avanserte algoritmer for å foreslå band, artister, forfattere, filmer og produkter basert på brukerens interesser og preferanser. Plattformen tilbyr flere prosjekter som musikkkart, litteraturkart, filmkart og sammenligning av søkemotorer, som gjør det mulig for brukere å navigere og utforske interessene sine med en turistorientert tilnærming. Gnod gir også et diagram som presenterer en visuell representasjon av produkter på en ny og engasjerende måte. Brukere kan velge en søkemotor hver gang de bruker plattformen for bedre og mer personlige søkeresultater. Gnod har tiltrukket seg mer enn 300 000 brukere per måned og utvider kontinuerlig brukerbasen. Gnod ble opprettet av Marek Gibney, bygger sine tjenester rundt hans interesse for kunstig intelligens og nye brukergrensesnitt. Totalt sett tilbyr Gnod en one-stop-shop for alle typer innholdsoppdagelse, og tilbyr en unik brukeropplevelse som hjelper brukere med å utforske og oppdage nye ting.

Nettside: gnod.com

