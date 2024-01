Den nettbaserte editoren introduserer en ny, lett redigeringsopplevelse som kjører helt i nettleseren din. Med webredigereren kan du navigere i filer og kildekodelagre fra GitHub, og foreta og foreta kodeendringer. Du kan åpne et hvilket som helst depot, gaffel eller pull-forespørsel i redigeringsprogrammet. Den nettbaserte editoren er tilgjengelig for alle gratis på GitHub.com. Den nettbaserte editoren gir mange av fordelene med Visual Studio Code, for eksempel søk, syntaksutheving og en kildekontrollvisning. Du kan også bruke Settings Sync for å dele dine egne Visual Studio Code-innstillinger med redigeringsprogrammet. For mer informasjon, se Settings Sync-veiledningen i Visual Studio Code-dokumentasjonen. Nettredaktøren kjører helt i nettleserens sandkasse. Den kloner ikke depotet, men laster i stedet koden din ved å påkalle tjenestenes APIer direkte fra nettleseren din. Arbeidet ditt lagres i nettleserens lokale lagring til du forplikter det. Du kan forplikte endringene dine til å vedvare ethvert nytt arbeid. Fordi det ikke er tilknyttet databehandling, vil du ikke kunne bygge og kjøre koden din eller bruke den integrerte terminalen. Bare et undersett av utvidelser som kan kjøres på nettet vil vises i utvidelsespanelet og kan installeres. På samme måte kan støtte for visse programmeringsspråk være mer begrenset på nettet.

Nettside: github.dev

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet GitHub Web Editor. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.