tosh er et tekstbasert Scratch-redigeringsprogram: du skriver inn kode i et tekstbasert format som den kompilerer til Scratch-prosjekter, og beseirer dermed hele poenget med Scratch. Scratch er et programmeringsspråk designet for nybegynnere. Scratchs hovedanke er at det er blokkbasert: i stedet for å skrive inn kode, drar du blokker rundt. Siden blokkformene bare får passe sammen på visse måter, er syntaksfeil umulig. Totalt sett gjør det blokkbaserte grensesnittet det nybegynnervennlig.

Nettside: blob.codes

