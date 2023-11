Kjære FutureMe... Har du noen gang ønsket at du kunne skrive et brev til ditt fremtidige jeg? Nå kan du! Sjekk fremgangen din mot de store livsmålene et år fra nå. Send deg selv en fantastisk peptalk … om 1, 5 eller 10 år. Eller minn deg selv på hvor du kommer fra, og hvor mye disse røttene betyr, på neste bursdag. FutureMe-appen lar deg skrive, planlegge og sende brev til deg selv, venner og familiemedlemmer i fremtiden – og være sikker på at de også blir levert i tide!

Nettside: futureme.org

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet FutureMe. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.