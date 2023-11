Funko Inc. er et amerikansk selskap som produserer lisensierte og begrensede popkultursamlerobjekter, best kjent for sine lisensierte vinylfigurer og bobbleheads. I tillegg produserer selskapet lisensiert plysj, actionfigurer, klær, tilbehør og spill.

Nettside: funko.com

