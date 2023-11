Foodie Truck er food truck locator-app. Med Foodie Truck-appen er du bare et trykk unna for å få all informasjonen du trenger. Det er ikke nødvendig å ringe eieren av foodtrucken og spørre om gjeldende plassering og åpningstider.

Nettside: myfoodietruck.com

