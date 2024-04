Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Flockler med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

lockler-plattformen gjør det mulig for merkevarer å samle, analysere og vise brukergenerert sosialt innhold på tjenestene deres, noe som øker konverteringsfrekvensen og dvaletiden. Flockler stoles på av slike som Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain og UEFA. 30-dagers gratis prøveversjon på alle planer og månedlige abonnementsavgifter fra 49 € / måned. Hovedfordeler: * Enkelt å kurere UGC som når forbrukere i den tidlige fasen av kjøpssyklusen og fører trafikk til produktsider * En økning i konverteringer med 20-30 % når sosiale innlegg brukes som produktanbefalinger og vises i kjøpsøyeblikket på kassen eller produktsidene * Sosiale data og innsikten fra plattformen hjelper deg med å lage mer målrettede og personlig tilpassede innholdsressurser som øker konverteringsfrekvensen til sosiale annonser * Optimalisert brukeropplevelse på alle enheter øker konverteringsfrekvensen til innholdet * Det er ingen begrensninger på utseende og følelse og visning av innhold. Flockler skaper et standardutseende og preg uten utviklingsarbeid, men utviklerne dine kan lage en fullstendig tilpasset stil * Kategoriseringer og metadata som tagger hjelper deg med å lage skreddersydde og personlig tilpassede innholdsopplevelser. Du kan for eksempel vise innhold med en bestemt tag til kunder som har besøkt en bestemt side tidligere * Full SaaS-løsning og støtte levert av Flockler som gjør det mulig for kunder å senke teknologikostnader og omfordele budsjettet til markedsførings- og salgsaktiviteter.

Kategorier :

Nettside: flockler.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Flockler. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.