Finn håndplukkede, for det meste innskuddsfrie og rimelige overnattingssteder på over 300 destinasjoner for digitale nomader over hele verden.

Nettside: flatio.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Flatio. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.