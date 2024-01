Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Expivi med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Lag WOW-faktoren for å øke salget med 3D-visualisering og personalisering av produktene dine i din egen nettleser, enten det er på datamaskin eller mobil. Muligheten til å rotere produktet og zoome inn på det for å få en "følelse" for teksturene, detaljene og kvaliteten, vil øke kundeengasjementet betraktelig. Expivi lenker sømløst som en plugin på de fleste plattformer, som Shopify, Magento, SAP, Lightspeed og WooCommerce. Du kan også koble Expivi til din ERP-programvare. Utvid den med WebAR: Expivi tilbyr en sømløs og intuitiv utvidet virkelighetsopplevelse for kundene dine. Med ett enkelt klikk kan kundene dine se det tilpassede produktet på sine mobile enheter. Ingen ekstra plugins eller arbeid er nødvendig, fordi det allerede er innenfor Expivis plattform! Kundene dine skanner omgivelsene sine, plasserer produktet i det og kan se produktet umiddelbart.

Nettside: expivi.com

