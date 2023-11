En enkel og sikker vurderingsplattform som gir en friksjonsfri prosess for å gjennomføre en-til-en vurderinger (mye brukt på pre-K, TK, barnehage og første klassetrinn). Bruk de forhåndslastede testene, eller lag dine egne vurderinger, for raskt å samle elevresultatdata og automatisk generere flere rapporter. Dataene i ESGI brukes også til å fylle ut personlige foreldrebrev og flash-kort, identifisere individer eller grupper for målrettet undervisning, og tilpasse læringsmiljøet for å fremme fokusområder for akademisk vekst.

Nettside: esgisoftware.com

