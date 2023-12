eBay Inc. ( EE-bay) (stilisert med små bokstaver) er et amerikansk multinasjonalt e-handelsselskap med base i San Jose, California, som forenkler forbruker-til-forbruker- og bedrift-til-forbruker-salg gjennom nettstedet. eBay ble grunnlagt av Pierre Omidyar i 1995, og ble en bemerkelsesverdig suksesshistorie om dot-com-boblen. eBay er en multimilliardbedrift med virksomhet i omtrent 32 land, fra og med 2019. Selskapet administrerer eBay-nettstedet, et nettbasert auksjons- og shoppingnettsted der folk og bedrifter kjøper og selger et bredt utvalg av varer og tjenester over hele verden. Nettstedet er gratis å bruke for kjøpere, men selgere belastes gebyrer for oppføring av varer etter et begrenset antall gratis oppføringer, og igjen når disse varene selges. I tillegg til eBays originale auksjonsstil, har nettstedet utviklet seg og utvidet til å inkluderer: umiddelbar "Kjøp det nå" shopping; handle med Universal Product Code, ISBN eller annen type SKU-nummer (via Half.com, som ble nedlagt i 2017); online rubrikkannonser (via Kijiji eller eBay Classifieds); netthandel med billetter til arrangementer (via StubHub); og andre tjenester. eBay tilbød tidligere pengeoverføringer på nettet som en del av tjenestene sine (via PayPal, som var et heleid datterselskap av eBay fra 2002 til 2015).

